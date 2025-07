Kartel Sinaloa, znany również jako kartel El Chapo, to jedna z najpotężniejszych i najbardziej brutalnych organizacji przestępczych na świecie , wywodząca się z meksykańskiego stanu Sinaloa. Jej założycielem i wieloletnim liderem był Joaquín "El Chapo" Guzmán, który przez lata budował narkotykowe imperium obejmujące handel kokainą, heroiną, metamfetaminą i marihuaną na skalę globalną.

Słynie z wyjątkowo brutalnych metod walki z rywalami, korumpowania urzędników i wykorzystywania przemocy do zastraszania . Sam El Chapo stał się zaś symbolem bezkarności i przenikliwości meksykańskiego podziemia - uciekł dwukrotnie z więzień o zaostrzonym rygorze, w tym raz tunelem wykopanym pod celą. Mimo jego ekstradycji do USA i wyroku dożywocia w 2019 roku, kartel nie został rozbity - jego struktury funkcjonują nadal, kierowane przez tzw. Chapitos, czyli synów Guzmána, którzy z rozmachem kontynuują rodzinny narkobiznes.

Teraz zaś dowiadujemy się, że mają na usługach także wyjątkowo uzdolnionych hakerów , bo jak informuje serwis Ars Technica, powołując się na raport Departamentu Sprawiedliwości USA, jeden z nich włamał się do telefonu komórkowego pracownika FBI i wykorzystał zdobyte dane do lokalizowania świadków oraz informatorów. Dysponował przy tym zaawansowanym arsenałem technologicznym i oferował przywódcom kartelu całe "menu usług związanych z eksploatacją telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych".

Nie tylko przechwycił on dane z telefonu agenta FBI, ale też wykorzystał miejski system kamer w Mexico City, by śledzić jego przemieszczanie się i osoby, z którymi się kontaktował. Zdobyte w ten sposób informacje były później wykorzystywane przez kartel do zastraszania, a nawet likwidacji świadków.