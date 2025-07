Z wizytą w fabryce Axiom Space. Ta nowa stacja kosmiczna zastąpi ISS

Międzynarodowa Stacja Kosmiczna została wyniesiona na orbitę w 1998 roku i początkowo zakładano, że misja będzie trwać 15 lat. Minęło już ponad 25. W planach jest zakończenie misji i deorbitacja ISS, choć co do dokładnego terminu toczą się spory. Elon Musk chciałby zniszczyć ISS w ciągu 2 lat, a NASA pragnie utrzymać stację po 2031 roku. Tak czy inaczej jej następczyni jest już w budowie. Axiom Station to pierwsza komercyjna stacja kosmiczna, która zastąpi ISS. Jak wygląda budowa? Zobacz to na nowym nagraniu prosto z fabryki Axiom Space.