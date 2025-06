Sławosz Uznański-Wiśniewski w kosmosie. Polak rozpoczyna eksperymenty na ISS.

Sławosz Uznański-Wiśniewski to polski astronauta projektowy ESA, który wystartował w ramach misji Ax-4 w środę z rana. Po ponad dobie spędzonej na orbicie okołoziemskiej rodak zadokował do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej w czwartek po południu. Teraz poinformował o rozpoczęciu prac nad eksperymentami, a trochę ich do zrealizowania ma.