Gdy w 2019 roku astronauta NASA doznał zakrzepicy żyły szyjnej na orbicie, był to dobitny przykład tego, że kosmiczna medycyna nie jest tylko scenariuszem z filmów science fiction. Choroby w przestrzeni kosmicznej zdarzają się naprawdę - od banalnych infekcji po poważne stany zagrożenia życia - i choć są rzadkie, to ich konsekwencje mogą być dramatyczne.

Zagrożenia zdrowotne astronautów. Co może się przydarzyć w kosmosie?

Mikrograwitacja dezorientuje ludzki organizm, zwłaszcza na początku misji. Około 70-75 proc. astronautów doświadcza tzw. choroby kosmicznej (SAS) , która objawia się zawrotami głowy, nudnościami i dezorientacją, co jest efektem błędnika tracącego punkt odniesienia. Zwykle objawy ustępują po kilku dniach, ale mogą być sporym utrudnieniem na starcie.

Dużo groźniejsze są skutki długoterminowego pobytu na orbicie. Układ odpornościowy astronautów ulega osłabieniu, przez co aktywują się uśpione wirusy, np. opryszczki. A zwykłe przeziębienie? W warunkach mikrograwitacji może okazać się koszmarem. W misji Apollo 7 cała załoga zmagała się z infekcją górnych dróg oddechowych. Brak grawitacji uniemożliwiał odpływ wydzieliny z nosa i zatok. Objawy nie tylko nie ustępowały, ale nasilały się, utrudniając sen i funkcjonowanie.

Prawdziwe ryzyko niosą jednak rzadkie, ale groźne przypadki. Zespół związany z lotami kosmicznymi o nazwie SANS (Spaceflight Associated Neuro-ocular Syndrome) prowadzi do trwałych zaburzeń widzenia i dotyczy nawet 60 proc. astronautów na długich misjach. Ryzyko kamicy nerkowej również rośnie. Zaburzenia metabolizmu wapnia prowadzą do formowania się kamieni. Zaskakujące było też wspomniane wcześniej odkrycie zakrzepu krwi u Marka Vande Heia. Leczenie farmakologiczne przeprowadzono wtedy… na orbicie, pod nadzorem naziemnych lekarzy.