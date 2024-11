To wpływa na ludzkie ciało, a wcześniejsze badania wykazały, że długotrwałe loty kosmiczne mogą prowadzić do utraty gęstości kości, zaniku mięśni, a także negatywnie oddziaływać na serce, oczy, kręgosłup, komórki i ogólną sprawność fizyczną. Jeśli chodzi o mózg, badania nad zachowaniami poznawczymi astronautów są mniej rozwinięte , choć istnieją dowody na to, że kosmos może wpływać także na ten obszar.

Co ważne, zmiany te nie utrzymywały się po powrocie na Ziemię, ale nie wiadomo, czy tak samo byłoby po dłuższym pobycie, a do tego wyniki opublikowane w czasopiśmie Frontiers in Physiology budzą obawy dotyczące wpływu przyszłych misji na Księżyc i Marsa na funkcje mózgu astronautów. Zwłaszcza że NASA przygotowuje się do powrotu astronautów na Księżyc w ramach programu Artemis, którego celem jest ustanowienie trwałej ludzkiej obecności na powierzchni Srebrnego Globu i podróży na Marsa.