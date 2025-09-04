Drony nad polskim niebem. Generałowie tłumaczą co się stało

Jak przekazał gen. Maciej Klisz, dwa naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej były pod pełną kontrolą zarówno narodowych, jak i sojuszniczych środków przydzielonych do obrony państwa. Wśród nich były nawet holenderskie F-35, które niedawno rozpoczęły służbę na Polską.

Generał Wiesław Kukuła doprecyzował, że przestrzeń miały naruszyć "drony", które opuściły polską przestrzeń powietrzną pod pełną kontrolą polskiej armii.

Najpierw dźwięk silnika, a potem huk. Co się stało w Werbkowicach?

Wcześniej w sieci pojawiały się informacje od mieszkańców gminy Werbkowice (woj. lubelskie, ok. 15 kilometrów od granicy z Ukrainą), że 3 września między godzinami 2.30 a 3.30 słychać było hałas przypominający pracę silnika z latającej maszyny.

Niedługo po tym pojawił się dźwięku samolotów odrzutowych, które miały być słyszalne do rana. Mogła więc to być grupa poszukiwawcza, kontrolująca przelot maszyn, lub to czy przypadkiem jedna z nich nie spadła na tereny naszego kraju.

Warto dodać, że Ukraińcy o poranku 3 września udostępnili uproszczoną mapę trasy przelotów niektórych rosyjskich dronów, które zostały zarejestrowane w nocnym ataku. Na nim można było zobaczyć, jak jeden z dronów kieruje się w stronę polsko-ukraińskiej granicy, jednak jego trasa wiodła bardziej na północ od Werbkowic.

Mapa udostępniona przez Ukraińców z zaznaczoną trasą rosyjskiego drona, kierującego się ku polsko-ukraińskiej granicy @Artur_Micek materiał zewnętrzny

Jak działa obrona powietrzna Polski?

Za reakcję na ewentualne naruszania polskiej przestrzeni powietrznej odpowiada dowódca operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, przy pomocy dyżurnego dowódcy obrony powietrznej w Centrum Operacji Powietrznych, w porozumieniu z Ministerstwem Obrony Narodowej oraz Sztabem Generalnym.

Pod względem sprzętu za tę ochronę odpowiada cała sieć tworząca system obrony powietrznej, składający się z sekcji naziemnej i powietrznej. To ogromne połączenie radarów, centrów dowodzenia, wyrzutni obrony powietrznej, samolotów, dronów itp. Wszystko łączy się w jeden system, który ma ostatecznie wykryć, zidentyfikować i przekazać informacje na temat ewentualnego obiektu do odpowiedniej komórki. Przy tym zintegrowany jest z siłami sojuszniczymi.

Przykładem mogą być właśnie operacje z 2/3 września, podczas naruszenia naszej przestrzeni powietrznej. Gdy to się zadziało, dyżurne systemy obrony wykryły niezidentyfikowany obiekt. Mogły to zrobić naziemne polskie radary, wspomniane holenderskie F-35 lub nasze F-16, które regularnie patrolują teren nad Polską. O tym, jak wygląda misja patrolowania pilota samolotu bojowego, możesz przeczytać w poniższym materiale.

Wykryte informacje mogą być analizowane już w samych komórkach, które je znalazły np. w centrach mobilnych radarów polowych, ale są także przekazywane dalej do innych pobliskich jednostek lub głównych centrów dowodzenia. W ten sposób trafiają do osób decyzyjnych, ale także tworzy się dokładniejszy obraz sytuacji, pozostając w kontakcie z jednostkami polowymi, które mogą bezpośrednio zareagować na ewentualne zagrożenie. Wtedy może też paść decyzja o wysłaniu dodatkowego wsparcia w skontrolowaniu obiektu np. poprzez wydysponowanie w dany region kolejnych samolotów bojowych lub nawet podrywając nowe maszyny. Takie środki kontroli mają za zadanie ciągle przyglądać się obiektowi i zareagować na zmianę sytuacji.

Obecnie stałym elementem polskiej obrony powietrznej jest podrywanie myśliwców w momencie dużych ataków rakietowych Rosjan na Ukrainę, w związku z ryzykiem przedostania się dronów czy rakiet na polskie terytorium SSgt Ian Houlding GBR Army Wikimedia Commons

