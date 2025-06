Sztuczne zaćmienie Słońca. Zrobili to. Misja ESA ma polski wkład.

ESA dokonała czegoś, co jeszcze kilka lat temu wydawało się niemożliwe. W ramach misji Proba-3 przechwycono pierwsze zdjęcia, na których można zobaczyć zjawisko w postaci sztucznego zaćmienia Słońca . Jest to efekt wielu lat pracy i przygotowań, gdzie duży wkład miały także polskie firmy.

W ramach misji Proba-3 ESA opracowała dwa satelity, które następnie wystrzelono w kosmos. Miało to miejsce w grudniu zeszłego roku. Następnie statki zaczęto przygotowywać do uzyskania głównego celu, który jest precyzyjne (z dokładnością do 1 mm) ustawienie ich w zadanej odległości.