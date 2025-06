Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) zaprezentowała właśnie pierwsze w dziejach ludzkości zdjęcia i nagrania wideo bieguna południowego Słońca. Zostały one wykonane przez sondę Solar Orbiter, która zbliżyła się do naszej gwiazdy bliżej niż jakiekolwiek wcześniejsze urządzenie obserwacyjne.

To właśnie zmiany w tych polach magnetycznych są kluczem do zrozumienia cyklicznej natury Słońca. Co około 11 lat bieguny magnetyczne naszej gwiazdy odwracają się, a jej aktywność przechodzi z fazy spokojnej w okres burz i erupcji.