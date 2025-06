Co dalej z misją Sławosza w kosmos? Możliwe scenariusze.

Na ten moment czeka cała Polska. Sławosz Uznański-Wiśniewski leci w kosmos, ale misja nie może dojść do skutku. Start rakiety Falcon 9 z kapsułą Crew Dragon C213 dla załogi Axiom Mission 4 był już kilka razy przekładany. Ostatnio planowano lot na środę , ale ten również wstrzymano. Co teraz?

Jeśli nie w piątek, to start mógłby odbyć się jeszcze w sobotę lub niedzielę. SpaceX ma rezerwację stanowiska 39A do końca tego tygodnia. Jeśli jednak rakieta Falcon 9 nie wystartuje w ciągu kilku najbliższych dni, to będzie musiało postarać się o kolejną certyfikację, a to może wpłynąć na kolejne opóźnienia misji Ax-4.