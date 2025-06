Sławosz Uznański-Wiśniewski dziś nie poleci na Międzynarodową Stację Kosmiczną . Lot planowany na 11 czerwca został odwołany . Tym razem nie przez niesprzyjające warunki pogodowe, a z powodu usterki rakiety Falcon 9 , którą SpaceX zidentyfikowało w trakcie inspekcji. Co to za problemy?

Test statyczny Falcona 9, który ma zostać użyty do wystrzelenia załogi Ax-4, odbył się w weekend. Polegało to na uruchomieniu wszystkich silników Merlin na kilka sekund. SpaceX zidentyfikowało wyciek LOx, czyli ciekłego tlenu. To jeden z dwóch komponentów paliwa rakiety.