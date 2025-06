Polak leci w kosmos. SpaceX: jesteśmy gotowi do startu.

Wtorek 10 czerwca to wielki dzień dla Polski. W kosmos leci nasz astronauta. Sławosz Uznański-Wiśniewski będzie pierwszym rodakiem na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Do misji przygotowywał się przez długie miesiące. Załoga jest gotowa do startu. Ważne informacje związane z Ax-4 przekazało również SpaceX.