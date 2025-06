Sławosz Uznański-Wiśniewski o Księżycu i Marsie. "Poleciałbym".

Sławosz Uznański-Wiśniewski to pierwszy polski astronauta, który leci na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Axiom Mission 4 jest już w zasadzie gotowa do wystrzelenia w kosmos. Zanim to jednak nastąpi, to bohater polskiej misji Ignis znalazł dla nas chwilę na rozmowę i przy okazji poznaliśmy pewne ciekawostki.