Sławosz Uznański-Wiśniewski prywatnie. Wiek, żona, rodzice, studia

11 czerwca ma wystartować misja Ax-4 na ISS z polskim astronautą Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim. Polski naukowiec z Łodzi stanie się drugim Polakiem w kosmosie. Do misji przygotowywał się 13 lat. Co studiował polski astronauta, ile ma lat, kim jest jego żona i dlaczego nosi dwa nazwiska, choć wcześniej znaliśmy go jako Sławosza Uznańskiego?