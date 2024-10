NASA planuje zdeorbitować Międzynarodową Stację Kosmiczną w okolicy 2030 r. ISS to wysłużona placówka, która to ponadto pochłania każdego roku miliardy dolarów. Dlatego już od jakiegoś czasu myśli się o stworzeniu komercyjnej stacji kosmicznej. Jednym z takich pomysłów jest Haven-2 firmy Vast.

Stacja kosmiczna Haven-2 mogłaby zastąpić ISS

NASA już jakiś czas temu powierzyła sektorowi prywatnemu zadanie zaprojektowania komercyjnych stacji kosmicznych, które mogłyby znaleźć się na niskiej orbicie okołoziemskiej. Odbywa się to w ramach programu Commercial LEO Destination (CLD). Udział w przedsięwzięciu bierze firma Vast, która pochwaliła się projektem o nazwie Haven-2.

Vast zaprezentowało projekt stacji kosmicznej Haven-2 na 75. Międzynarodowym Kongresie Astronautycznym. Firma wierzy, że już za kilka lat jej placówka mogłaby zastąpić ISS i w ten sposób stać się nowym miejscem do realizowania różnych eksperymentów kosmicznych.

Zdjęcie Stacja kosmiczna Haven-2, która może zastąpić ISS. / Vast / materiały prasowe

Haven-2 to modułowa stacja kosmiczna, której największy element ma średnicę około 7 metrów. Nie zabraknie także dużych kopuł ze szkła, które pozwolą podziwiać Ziemię z kosmosu. Z czasem można będzie rozbudować placówkę o cztery dodatkowe moduły, które zostaną przyłączone do centralnego. Plan zakłada, że cała stacja mogłaby zostać oddana do użytku w latach 2030-2032, czyli w okolicy zakończenia działalności na ISS.

Początkowo stacja ma otrzymać dwa doki dla statków kosmicznych, które będą do niej "cumować", a z czasem może być ich więcej. Poniżej wideo, które prezentuje projekt Haven-2.

NASA wybierze projekt nowej stacji w 2026 r.

NASA w ramach programu Commercial LEO Destination chce wybrać partnerów, którzy otrzymają dalsze finansowanie w okolicy połowy 2026 r. Czy będzie to właśnie projekt firmy Vast? Tego na razie nie wiadomo, ale Haven-2 z pewnością jest ciekawą opcją.

Najpierw Vast będzie chciało umieścić na orbicie okołoziemskiej mniejszy moduł o nazwie Haven-1. Plan zakłada, że nastąpi to już w przyszłym roku i byłaby to pierwsza w historii komercyjna stacja kosmiczna, a nie finansowana przez poszczególne rządy. Natomiast pierwszy moduł Haven-2 miałby znaleźć się na orbicie w 2028 r. Czy tak się stanie, to przekonamy się z czasem.

