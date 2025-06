Polski astronauta zadokuje do Harmony. Co to za moduł?

Kapsuła Dragon, na pokładzie której znajduje się obecnie polski astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski zadokuje do jednego z kluczowych elementów Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. To amerykański moduł Harmony.

Harmony (Node 2) to trzeci zbudowany przez NASA moduł stacji, dostarczony na orbitę w 2007 roku. Ma formę walca o długości 7,2 metra i średnicy 4,4 metra, a jego masa sięga 14 288 kilogramów. Zapewnia on 70 m sześć. objętości ciśnieniowej, co znacznie zwiększyło przestrzeń użytkową stacji.

Jego cylindryczna powłoka ciśnieniowa, wykonana ze stopu aluminium o grubości 5,1 cm, jest chroniona przed mikrometeoroidami za pomocą paneli kompozytowych i bariery z Kevlaru.

Harmony (centralnie) pokazana w połączeniu z Columbus , Kibo i Destiny w 2011 roku . Ciemny PMA-2 jest zwrócony w stronę kamery. Lokalizacje nadiru i zenitu widoczna jako właz NASA domena publiczna

Wnętrze modułu Harmony w 2007 roku NASA domena publiczna

Centrum połączeń orbitalnych

Międzynarodowa Stacja Kosmiczna (ISS) krąży wokół Ziemi na wysokości około 400 kilometrów. Ma długość przeszło 100 metrów i składa się z licznych modułów badawczych, mieszkalnych i technicznych, połączonych w jedną całość dzięki właśnie takim węzłom jak Harmony.

Moduł ten ma sześć portów dokowania (ang.Common Berthing Mechanism - CBM), co czyni go centralnym węzłem komunikacyjnym. Do Harmony podłączone są m.in. amerykański Destiny, japoński Kibo oraz europejski Columbus - wszystkie służą badaniom naukowym w warunkach mikrograwitacji.

Międzynarodowa Stacja Kosmiczna z widocznym modułem Harmony (centralnie) i łącznikami PMA-2/IDA-2 oraz PMA-3/IDA-3 NASA domena publiczna

Moduł ten jest również wyposażony w kluczowe systemy dystrybucji energii, kontroli termicznej i podtrzymywania życia, a także osiem standardowych regałów ładunkowych do przechowywania i awioniki. Dodatkowo, zewnętrzna część Harmony posiada złącze zasilające, umożliwiające operowanie z niego ramieniem robotycznym Canadarm2.

To gdzie ostatecznie zadokuje kapsuła Dragon?

Kiedy Dragon z Uznańskim na pokładzie zbliży się do ISS, dokowanie odbędzie się automatycznie, z pomocą adaptera ciśnieniowego PMA (Pressurized Mating Adapter). To specjalny łącznik, który pozwala na bezpieczne połączenie dwóch statków kosmicznych, mimo różnic konstrukcyjnych i ciśnieniowych.

Konfiguracja Międzynarodowej Stacji Kosmicznej na dzień 20 grudnia 2022 r. - widoczny moduł Harmony z osiowymi łącznikiem PMA-2/IDA-2 oraz zenitalnym łącznikiem PMA-3/IDA-3 NASA i różni redaktorzy Wikimedia, w tym Colds7ream, Fritzbox, Johndrinkwater, Ras67, Chepry/domena publiczna Wikimedia Commons

Schematyczny rysunek modułu Harmony NASA domena publiczna

Harmony ma kilka wolnych portów, z którymi łączą się statki i kapsuły: jeden skierowany "na wprost" (osiowy), jeden "w górę" (w stronę kosmosu, nazywany zenitem) i jeden "w dół" (w stronę Ziemi, nazywany nadirem). Aby różne typy statków mogły się łączyć, do tych portów przymocowane są specjalne adaptery. Na przykład, na przednim porcie Harmony zainstalowano PMA-2 (Pressurized Mating Adapter 2) z adapterem IDA-2, które służą do automatycznego dokowania. Podobnie, port zenitalny modułu Harmony ma zamontowany PMA-3 z adapterem IDA-3. Te adaptery IDA są kluczowe, bo pozwalają na automatyczne dokowanie nowoczesnych załogowych kapsuł, takich jak SpaceX Crew Dragon. To właśnie do zenitowego portu modułu Harmony (czyli do PMA-3/IDA-3) zadokuje misja AX-4 ze Sławoszem Uznańskim na pokładzie.

Misja AX-4 z Sławoszem Uznańskim na pokładzie, używająca statku SpaceX Crew Dragon, zadokuje do portu zenitalnego modułu Harmony, który jest wyposażony w adapter IDA-3 (International Docking Adapter 3)

PMA-3 z IDA-3, przymocowany do stanowiska zenitu modułu Harmony , listopad 2024 r. Dokładnie tędy Sławosz Uznański-Wiśniewski wejdzie na ISS NASA domena publiczna

Polski krok na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej

Uznański-Wiśniewski dołącza więc do elitarnego grona astronautów, dla których Harmony był miejscem wejścia na pokład stacji. Sam moduł to nie tylko techniczny węzeł, ale też przestrzeń pracy - znajdują się w nim stanowiska komputerowe, instalacje elektryczne i systemy wentylacyjne.

Doświadczeni piloci, nowoczesne samoloty i AI. Włosi przygotowują się do walki z pożarami Interia.pl © 2025 Associated Press