Jak Mars stracił swoją atmosferę? Nieznana historia Czerwonej Planety

Około 3,5 miliarda lat temu Mars zmienił się w jałowe, suche i zimne środowisko, chociaż nie zawsze był taki. W odległej przeszłości Czerwona Planeta była cieplejsza i miała ciekłą wodę na powierzchni. Dowodami są kanały rzeczne, jeziora, a nawet brzeg morza na północy. Później jednak atmosfera Marsa stała się cieńsza, a woda albo zamarzła, albo rozpłynęła się w kosmosie. Ale co dokładniej się stało?

Obecnie kilka łazików wędruje po Marsie w poszukiwaniu śladów życia, które mogło tam istnieć miliony lat temu, kiedy środowisko było bardziej przyjazne. Na początku tego roku łazik Curiosity należący do NASA odkrył skały bogate w minerały węglowe, co było brakującym elementem tej układanki.

Okazuje się, te "węglany" (takie jak wapień na Ziemi) działają jak gąbka na dwutlenek węgla, wyciągając go z atmosfery i zatrzymując w skałach. U nas dwutlenek węgla ogrzewa planetę, a w długich okresach zostaje uwięziony w skałach, takich jak węglany. Później dochodzi do wybuchów wulkanów i gaz z powrotem dostaje się do atmosfery, dzięki czemu cykl klimatyczny jest zrównoważony.