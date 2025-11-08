Jaki eSIM wybrać na wyjazd za granicę? Sprawdziłem ofertę od Yesim

Karta SIM za granicą

Wybierając się poza Unię Europejską poleganie na naszej krajowej karcie SIM, może nas słono kosztować. Na terenie wspólnoty działa jeszcze zasada roam like a home, gdzie roaming w krajach Unii jest taki sam jak w naszym rodzimym państwie.

Inaczej sprawa wygląda poza Unią, gdzie musielibyśmy się liczyć z roamingiem danego państwa, który często jest bardzo kosztowny. Można też wykupić specjalny pakiet od swojego operatora na dany kraj, jednak często też jest to w niemałej cenie.

eSIM jako nowy gracz

Dlatego wielu podróżujących wybiera opcję zakupu karty eSIM. Jest to znacznie tańsze i pozwala korzystać z sieci na miejscu.

Dziś wiele nowych telefonów pozwala na użycie eSimu - wirtualnej karty SIM, wbudowanej w urządzenie. Dla podróżujących to dobry wybór, bo nie trzeba dzięki temu biegać za plastikową kartą w potrzebie, tylko można przed samym wyjazdem wykupić pakiet eSIM i aktywować go na miejscu.

Yesim. Jak wygląda oferta kart eSIM za granicą

Tak zrobiłem podczas mojej ostatniej podróży do Stanów Zjednoczonych, gdzie firma Yesim, która oferuje wykupienie pakietów kart eSIM, zapewniła mi możliwość darmowego przetestowania ich usług. Wybór jest naprawdę ogromny i nie ogranicza się tylko do konkretnych państw. Można także wykupować pakiety dla całych kontynentów, co jest bardzo pomocne przy np. lotach do kilku krajów lub lotach przesiadkowych. W Yesim możemy wybrać też pakiet Pay & Fly, który zapewnia zasięg na całym świecie i w którym po zainstalowaniu eSIMa płacimy tylko za wykorzystane dane.

Na potrzeby swojego wyjazdu do Stanów wybrałem pakiet Standard na siedem dni, pozwalający na nielimitowane wykorzystywanie danych. Samą kartę eSIM aktywowałem i zainstalowałem po wylądowaniu w USA. Po niespełna pięciu minutach mogłem już korzystać z niej bez przeszkód.

Jak sprawdza się Yesim w Stanach

Podczas użytkowania z karty eSIM nie miałem żadnych problemów z połączeniem internetowym w miejscach z dużym dostępem do sygnału. Bez zarzutów internet działał także po uruchomieniu hotspota, która pozwolił pracować na laptopie. Sam internet z eSIMa korzystał z sieci do 4G, a jego prędkość pozwalała na bezproblemowe działania.

Zdarzały się pojedyncze przypadki spadku prędkości internetu, niemniej trwały one do kilku sekund. W żadnym momencie nie dochodziło do zrywania sygnału. Oferta od Yesim pozwoliła na spokojny wyjazd bez obawy o kartę SIM.

Szeroka oferta eSIM za granicę

Warto dodać, że w Polsce jest też wiele różnych firm, które oferują wykup kart eSIM. Dość osobliwą ofertę ma Orange Flex które w ofercie dla użytkowników tej sieci ma pakiety zagraniczne bez obowiązku zmiany numeru w formie Travel. Inne firmy to m.in. Airalo, Mobimatter, holafly, Saily, Nomad czy Flexiroam.

