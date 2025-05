Mars to nieprzyjazny świat, który jest suchy i jałowy. Ponadto atmosfera Czerwonej Planety znacząco różni się od tej, którą mamy na Ziemi. Naukowcy od dawna podejrzewali, że w odległej przeszłości było inaczej, ale doszło do utraty powietrza. Po dekadzie badań NASA przedstawiła prawdopodobną przyczynę, która doprowadziła do takiej sytuacji.

Ponad dekadę temu (w 2013 r.) NASA wysłała orbiter MAVEN (skrót od Mars Atmosphere and Volatile Evolution), który zbiera dane z Czerwonej Planety od ponad dekady. Po 10 latach badań naukowcy w końcu uchwycili czynnik powodujący zjawisko rozpryskiwania atmosfery tego świata, a było to trudne zadanie i mogła je zrealizować tylko sonda amerykańskiej agencji.

Naukowcy odkryli, że powyżej wysokości 350 kilometrów gęstości argonu zmieniają się w zależności od orientacji pola elektrycznego wiatru słonecznego, w porównaniu do gęstości argonu na niższych wysokościach, gdzie są stałe. Potwierdziły to obserwacje burzy słonecznej, która dotarła na Marsa w 2016 r.

To oznacza, że Mars początkowo mógł mieć atmosferę bardziej zbliżoną do Ziemi, ale ta została wydmuchana w wyniku dużej aktywności Słońca. Było to efektem braku ochrony ze strony pola magnetycznego Czerwonej Planety. To doprowadziło do nieodwracalnych zmian i świat ten stał się suchy oraz jałowy.