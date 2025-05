Księżyc i Słońce na zdjęciu jakiego nie było. Niesamowity obraz NASA.

PUNCH (Polarimeter to Unify the Corona and Heliosphere) to nowa misja kosmiczna NASA, której start odbył się 11 marca br. Tego dnia w kosmos wystrzelono cztery satelity mające różne instrumenty do obrazowania. Pozwolą one na lepsze zbadanie atmosfery słonecznej i już teraz możemy podziwiać pierwsze efekty tego przedsięwzięcia.