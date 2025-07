Zakupiono dokładnie dwa mobilne systemy, z czego jeden zapewnia naprawy dla F-16, a drugi warunki szkolenia dla pilotów i obsługi naziemnej. W skład jednego kompleksu wchodzi warsztat, dwa samochody dostawcze do transportu i podwieszania amunicji oraz dodatkowy samochód ciężarowy. "Come Back Alive" twierdzi, że jak standardowa procedura podwieszenia amunicji przed operacją F-16 potrzebuje 10-12 osób, tak ten mobilny warsztat wymaga już tylko trzech ludzi.

Dodatkowo w kompleksie może znajdować się infrastruktura planowania misji z modułem roboczym do odpraw przed lotem i komunikacji z pilotami oraz moduł mieszkalny dla operatorów. Wszystko ma zwiększyć zarówno elastyczność wykorzystania F-16, jak i bezpieczeństwo ich pilotów oraz techników. Dzięki temu Ukraińcy chcą, aby ich F-16 mogły być przygotowywane do walki "w terenie", poza lotniskami, które są częstym celem ataków rakietowych. To ma też zaskoczyć Rosjan, którzy nie będą wiedzieć, gdzie w danym momencie znajdą się F-16.

Tak naprawdę "Projekt 61" to tworzenie przez Ukraińców osobliwego systemu wykorzystania F-16. Standardowo te myśliwce mogą operować "w terenie" np. startować i lądować na odpowiednich drogach, ale chociażby w USA czy w Polsce jest to bardziej forma rozwiązania awaryjnego w momencie nagłego ataku wroga na bazy lotnicze.

Ukraińcy natomiast widocznie chcą stworzyć z F-16 myśliwiec, który będzie posiadał dookoła infrastrukturę i system wsparcia, zbudowane stricte pod dyslokację poza standardowe lotniska. Naturalnie jest to podyktowane warunkami trwającej wojny, ale także historyczną doktryną Ukraińców, gdzie ich lotnictwo bojowe ma być przygotowane do elastycznego operowania poza stałymi bazami. I ta doktryna jest teraz przelewana na F-16.

- Samoloty [F-16 - przypis red.] otrzymane przez Ukrainę działały wcześniej w zamkniętym ekosystemie. Nie były używane w sposób, w jaki my ich używamy. Nasze działają w warunkach wojny na pełną skalę - z ciągłymi lotami i nieustannym rosyjskim polowaniem na samoloty. Tak więc to unikalne rozwiązanie techniczne, które wdrożyliśmy we współpracy z krajowym przemysłem obronnym i przy wsparciu Ukrnafty, opiera się na rzeczywistych potrzebach w prawdziwej wojnie. Będziemy nadal towarzyszyć tej ścieżce i, w razie potrzeby, dostosowywać rozwój do innych samolotów, które Ukraina otrzyma - stwierdził Taras Chmut, dyrektor "Come Back Alive".