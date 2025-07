Jego wyjątkowa manewrowość pozwala na akrobacje jak "Kobra Pugaczowa" - gwałtowne uniesienie nosa do pionu, co zaskakuje w walce. Uzbrojony w działko 30 mm i do 8 ton rakiet powietrze-powietrze (np. R-27, R-77) oraz bomb, Su-27 jest wszechstronny w misjach przechwytujących i szturmowych, inspirując gry wideo jak Ace Combat i filmy akcji.

Su-24, znany w kodzie NATO jako Fencer, to radziecki bombowiec taktyczny o zmiennej geometrii skrzydeł, zaprojektowany w latach 60. XX wieku jako następca Il-28 i Su-7. Pierwszy lot prototypu odbył się w 1967 roku, a wejście do służby w 1974 roku uczyniło go pierwszym radzieckim samolotem z cyfrowym systemem nawigacyjnym i atakowym, co było rewolucją w precyzyjnym bombardowaniu. Ten dwusilnikowy kolos o długości 24,5 m i rozpiętości skrzydeł do 17,6 m (w pozycji rozłożonej) osiąga prędkość Mach 1,6 (ok. 1700 km/h) na niskim pułapie, co pozwala na unikanie radarów.