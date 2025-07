Ukraina odrobiła lekcje. Superpocisk Putina zneutralizowany

O istnieniu rosyjskiego pocisku Kh-69 dowiedzieliśmy się w 2022 roku, ale przez wiele miesięcy był on prezentowany jedynie na terenie Rosji, a jego specyfikacja owiana była tajemnicą. Zmieniło się to podczas wystawy Dubai Airshow 2023, gdzie Moskwa otwarcie się nim chwaliła, a wkrótce po tym wydarzeniu zaczęły pojawiać się doniesienia o jego obecności w Ukrainie, jak choćby podczas potwierdzonego przez Siły Zbrojne Ukrainy ataku na elektrownię we wsi Trypol . Później Państwowa Służba Ratunkowa Ukrainy pozyskała nawet niemal kompletny egzemplarz, który w parku w Kijowie przypadkiem zauważył przechodzień.

Pocisk nie eksplodował i nie wiadomo, co było przyczyną awarii, ale to w sumie podwójne szczęście - nikomu nic się nie stało, a ukraińskie służby mogły poddać go analizie, by lepiej poznać i ewentualnie przygotować się na jego neutralizację w przyszłości. I wygląda na to, że dobrze odrobiły zadanie domowe, bo właśnie potwierdziły odnalezienie szczątków jednego zestrzelonego podczas ostatniego ataku na Kijów, będącego częścią szerszej fali rosyjskich uderzeń lotniczych, które objęły dziesiątki dronów i rakiet wycelowanych w infrastrukturę krytyczną w różnych częściach kraju.