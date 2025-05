Mars ma ukrytą wodę. Może być płycej niż sądzono.

Mars to suchy i jałowy świat, który jednak kilka mld lat temu miał na powierzchni sporo wody. Potem została ona utracona, ale czy Czerwona Planeta straciła ją bezpowrotnie i w całości? Niekoniecznie, co potwierdzają nowe badania przeprowadzone przez naukowców.

Uczeni sądzą, że jest to zasób porowatej skały wypełnionej wodą. Może to przypominać warstwy wodonośne występujące na Ziemi. Jakby tego było mało, to ilość wody ukryta pod powierzchnią Czerwonej Planety może być naprawdę duża. Do tego stopnia, że mogłaby ona pokryć ten świat oceanem o głębokości co najmniej 700 metrów.