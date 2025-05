Kosmos 482 spadł z nieba. 53-letnia historia dobiegła końca

Od kilku dni tematem radzieckiej sondy Kosmos 482 żył cały świat, bo po nieudanej misji dotarcia do Wenus i 53 latach w kosmosie, lądownik był gotowy do deorbitacji. Przedwczoraj z komunikatu Polskiej Agencji Kosmicznej dowiedzieliśmy się zaś, że centralny punkt wypada dokładnie nad naszymi głowami. Z miejsca pojawiły się więc obawy, że podobnie jak to było niedawno ze szczątkami Falcona 9, fragmenty mogą spaść na powierzchnię, stwarzając zagrożenie. Teraz wszystko jest już jasne.