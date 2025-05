Radziecka sonda Kosmos 482 to statek kosmiczny sprzed kilku dekad, który wywołuje niemałe poruszenie. Wkrótce lądownik, który przygotowano z myślą o misji na Wenus, wpadnie w atmosferę ziemską i jego szczątki mogą spaść na powierzchnię . Najnowsze dane wskazują, że centralny punkt deorbitacji odbędzie się nad naszymi głowami.

Przewidywane są dwa przeloty sondy nad terytorium Polski, pierwszy w dniu 10 maja w godzina 06:40 – 06:42 CEST w pasie Jelenia Góra – Biała Podlaska, drugi w godzinach 08:11 – 08:13 CEST, w pasie Zielona Góra – Lublin. Obiekt może nie spalić się całkowicie, a jego szczątki mogą dotrzeć do powierzchni Ziemi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Z informacji przekazanych przed chwilą przez autora profilu Z głową w gwiazdach wynika, że najnowsze dane wskazują na centralny punkt deorbitacyjny w dniu 10 maja o godzinie 08:07 czasu w Polsce . Co ciekawe, w tym momencie Kosmos 482 ma znajdować się dokładnie nad centralną częścią kraju ! Autor wspomina o okolicach Piotrkowa Trybunalskiego i Radomia.

Oczywiście sam centralny punkt deorbitacyjny nad Polską wcale nie oznacza, że radziecka sonda kosmiczna spadnie na terytorium naszego kraju. Pamiętajmy, że całe okienko deorbitacyjne potrwa +/- 13 godzin . Natomiast przelot nad naszym krajem to zaledwie kilkadziesiąt sekund.

Kosmos 482 to radziecka sonda, którą wystrzelono ponad 53 lata temu. Start odbył się w 1972 r. i była to misja kosmiczna, której celem była Wenus. Ta jednak nigdy nie doszła do skutku i lądownik utknął na orbicie okołoziemskiej. Obecnie cały czas opada i wkrótce wpadnie w atmosferę Ziemi.