Kosmos 482 to radziecka sonda kosmiczna, której celem była planeta Wenus . W rzeczywistości statek nigdy nie doleciał do sąsiedniego świata i utknął na orbicie okołoziemskiej. Wkrótce wpadnie w atmosferę Ziemi i następnie szczątki spadną na powierzchnię. Czy Polska jest zagrożona i jest się czego obawiać?

Jeśli jednak się tak stanie, to przelot sondy Kosmos 482 nad Polską będzie bardzo krótki i potrwa zaledwie kilkadziesiąt sekund. Całe okienko wejściowe ma potrwać co najmniej 13-17 godzin. Do wpadnięcia w atmosferę ziemską powinno dojść w nocy z 9 na 10 maja.