Nie wszystkie misje kosmiczne są udane. Wybrane statki wystrzelone z Ziemi nigdy nie dolatują do celu. Tak było w przypadku radzieckiej sondy Kosmos 482, której start odbył się w latach 70. XX wieku i miała ona dostarczyć lądownik na Wenus . Teraz stwarza realne zagrożenie dla Ziemi .

Radziecka sonda napotkała problemy podczas startu i w rzeczywistości nigdy nie opuściła orbity okołoziemskiej . Powodem fiaska było zbyt wczesne wyłączenie górnego stopnia Blok L i stwierdzono, że nastąpiło to w wyniku źle ustawionego timera.

To sprawiło, że przedsięwzięcie zostało oznaczono jako Kosmos 482. Było to powszechną praktyką w przypadku misji radzieckich, które pozostawały na orbicie Ziemi. Po starcie statek rozpadł się na cztery fragmenty i dwa z nich spadły nad Ashburton w Nowej Zelandii. Nastąpiło to po zaledwie dwóch dniach od wystrzelenia. Moduł zejścia pozostał jednak na orbicie.