Zbliżając się tak bardzo do planety, możemy wykorzystać jej grawitację do znacznej zmiany orbity statku kosmicznego bez użycia dużej ilości paliwa. Planety w naszym Układzie Słonecznym krążą wokół Słońca w tej samej, mniej więcej płaskiej płaszczyźnie. Spotkanie z Wenus wykorzysta grawitację planety do znacznego przechylenia orbity Solar Orbiter względem tej płaszczyzny. Zapewni to sondzie znacznie lepszy widok na obszary polarne Słońca, których nie można zobaczyć z wnętrza płaszczyzny

wyjaśnia Julia Schwartz, ekspert ds. dynamiki lotów w ESA.