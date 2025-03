Prywatna misja na Wenus coraz bliżej. Kiedy start?

Wenus to piekielna planeta, którą w przeszłości odwiedziły różne sondy kosmiczne. Naukowcy z MIT chcą lepiej zbadać ten świat. W tym celu organizowana jest pierwsza prywatna misja na Wenus, która powstaje we współpracy z firmą Rocket Lab. Kiedy odbędzie się start i co będzie badane?