Jak ludzkość podbiła Księżyc? Kluczowe misje w historii eksploracji

Nowoczesna eksploracja kosmosu przeżywa renesans dzięki współpracy rządowej i prywatnej. Od czasu historycznego lądowania Apollo 11 minęło ponad pół wieku, a mimo to dążenie do powrotu na Księżyc jest silniejsze niż kiedykolwiek. Nowe technologie i rozwijające się partnerstwa są kluczową częścią tego projektu, prowadząc do narodzin kolejnego rozdziału w ludzkiej przygodzie kosmicznej.