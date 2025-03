Po udanym lądowaniu spędzi teraz 14 dni ziemskich na powierzchni Księżyca . Blue Ghost poleciał w ramach programu NASA CLPS (Commercial Lunar Payload Services). To pierwsza udana misja Blue Ghost, a planowane są jeszcze dwie w 2026 i 2028 roku .

Zadaniem lądownika było przewieźć łącznie 10 ładunków naukowych i instrumentów, które zostaną wykorzystane do badań . Wśród nich znajduje się sprzęt do zebrania danych np. o Lunar PlanetVac (LPV), który pozwoli zebrać regolit.

- Celem misji jest zbadanie przepływu ciepła z wnętrza Księżyca, interakcji między powierzchnią Księżyca a jego powierzchnią oraz pól elektrycznych i magnetycznych skorupy ziemskiej. Wykona również zdjęcia rentgenowskie ziemskiej magnetosfery. Testy technologiczne obejmują pobieranie próbek regolitu, przyleganie regolitu, możliwości Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej, obliczenia potrzebne do odporności na promieniowanie oraz ograniczania zapylenia za pomocą pól elektrodynamicznych - treść oficjalnego opisu misji Blue Ghost przez NASA.

Po lądowaniu Blue Ghost menadżer projektu Manager, Commercial Lunar Payload Services, Chris Culbert, stwierdził, że ta misja przybliża ludzkość do dalszych podbojów kosmicznych.

- To ważny element strategii "od Księżyca do Marsa" agencji [NASA-przypid red.] i programu Artemis który ma przywrócić ludzi na Księżyc, a potem dać możliwość lotu na Marsa. To zaczyna się właśnie tu, przy mniejszych misjach, które pozwalają nam zdobyć więcej informacji o Księżycu. Dlatego właśnie CLPS jest potrzebny - stwierdził Chris Culber tuż po lądowaniu Blue Ghost.