Nad Polską w zeszłym tygodniu doszło do katastrofy, która była spowodowana drugim stopniem rakiety Falcon 9 . Wpadł on w atmosferę ziemską nad naszym krajem po niekontrolowanej deorbitacji. Konstrukcja nie uległa całkowitemu spaleniu i jej szczątki spadły pod Poznaniem . Dlaczego tak się stało? Firma przeprowadziła śledztwo w tej sprawie i udostępniła jego wyniki.

Podczas tej misji Starlink doszło do niewielkiego wycieku ciekłego tlenu, co ostatecznie spowodowało wyższe niż oczekiwano wskaźniki zużycia kadłuba pojazdu. W rezultacie, po przeprowadzeniu bezpiecznych koncepcji operacji, nie zdecydowano się na deorbitację, a pojazd został pomyślnie pasywowany na orbicie w celu usunięcia źródeł zmagazynowanej energii

Wspomnianym członem rakiety Falcon 9, który spalił się nad Polską, był drugi stopień, który służy do wynoszenia ładunku na orbitę. We wcześniejszym komunikacie SpaceX przekazało, że powodem niekontrolowanej deorbitacji była usterka, której to jednak wtedy nie sprecyzowano.