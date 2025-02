Wiemy, że tym razem SpaceX nie tylko chce ponowne spróbować odzyskać booster Super Heavy, co do tej pory udało się dokonać dwa razy. Firma podejmie się także próby realizacji nowych celów, których nie osiągnięto podczas poprzednich misji. Pierwszym jest umieszczenie ładunku na orbicie. Drugi to eksperymenty ponownego wejścia statku do atmosfery, co ostatecznie ma pozwolić na jego odzyskiwanie.