Kosmos 482 to radziecka misja kosmiczna, która nigdy nie osiągnęła celu. Specjalny statek z kapsułą miał polecieć na Wenus , ale tak się nie stało. Start odbył się ponad pół wieku temu. Kapsuła wkrótce ponownie wejdzie w atmosferę naszej planety, gdzie następnie spadnie . Kiedy i gdzie to nastąpi?

Statek jest bacznie śledzony od jakiegoś czasu. Początkowo prognozowano, że do niekontrolowanej deorbitacji dojdzie w czasie od 8 do 13 maja. Teraz termin doprecyzowano. Wiele wskazuje na to, że Kosmos 482 wpadnie w atmosferę ziemską między 9 a 10 maja.