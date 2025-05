Nocą nad Mauna Kea - jedno z najlepszych miejsc na Ziemi do obserwacji nocnego nieba. To zdjęcie wykonałam u stóp University of Hawaii 2.2-Meter Telescope, który znajduje się na wysokości ponad 4200 m n.p.m., na samym szczycie wygasłego wulkanu Mauna Kea na Hawajach.