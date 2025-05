Księżyc ma dziwną grawitację. NASA odkryła asymetrię.

Tego na Księżycu się nie spodziewano. "Nie mogliśmy uwierzyć"

Księżyc ma nietypową grawitację, co udało się ustalić podczas badań kierowanych przez specjalistę z Jet Propulsion Laboratory należącego do NASA. Był to efekt długoletnich analiz. Pozwoliło to na stworzenie mapy grawitacyjnej Srebrnego Globu. Ta wykazała, że we wnętrzu Księżyca panuje dziwna asymetria.