Zespół astronomów ogłosił odkrycie aż 128 nowych księżyców orbitujących wokół Saturna, co oficjalnie potwierdziła Międzynarodowa Unia Astronomiczna (IAU). To spektakularne znalezisko zwiększa liczbę znanych księżyców Saturna do 274, pozostawiając Jowisza - posiadającego ich "zaledwie" 95 - daleko w tyle.