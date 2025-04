Leszek Czechowski, naukowiec z Polskiej Akademii Nauk, w swoim wystąpieniu na 56. Konferencji Naukowo-Lunarnej i Planetarnej przedstawił realia, które stoją na drodze do osiągnięcia na Marsie warunków atmosferycznych choćby zbliżonych do tych panujących na Ziemi. Zgodnie z jego badaniami, samo zwiększenie ciśnienia atmosferycznego Czerwonej Planety do poziomu "akceptowalnego" dla człowieka wymaga ogromnych ilości materiałów i energii.