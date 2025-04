Pojazd NASA znalazł w kraterze Gale'a na Marsie, gdzie przebywa od lat, brakujący element układanki związanej z cyklem węglowym . Już wcześniej podejrzewano, że na Czerwonej Planecie zachodziły takie procesy. Teraz odkryto na to dowód i jest to pierwsze takie znalezisko dokonane bezpośrednio na miejscu .

Ponieważ Mars jest dalej od Słońca niż Ziemia, potrzebuje znacznie więcej CO2 w swojej atmosferze, aby utrzymać warunki nadające się do zamieszkania. Obserwacja, że procesy geochemiczne wychwytywały ten CO2, sugeruje, że ten niezrównoważony cykl węglowy mógł stanowić wyzwanie dla zdolności Marsa do pozostania miejscem nadającym się do zamieszkania

Naukowcy nie mają złudzeń. Jeśli życie na naszej sąsiedniej planecie występuje, to jest bardzo proste i skrywa się pod powierzchnią. Może przypominać to, co znamy z pustyni Atakama lub regionów polarnych Ziemi. Dlatego kolejne misje, w tym łazika Rosalind Franklin agencji ESA, mają skupić się na szukaniu oznak w glebie na głębokości do 2 metrów.