Mars i Ziemia to obecnie dwa różne światy, ale liczne dowody przemawiają za tym, że woda na pierwszej z wymienionych planet również kiedyś była powszechna. Na powierzchni musiało być jej mnóstwo, co potwierdzają różne badania. Okazuje się jeden z dowodów na taki stan rzeczy znajdował się od dawna dosłownie pod ręką.

Na Ziemi znajdują się meteoryty, które pochodzą z Marsa. Jeden z nich to Lafayette, który został wyrzucony z Czerwonej Planety około 11 mln lat temu . Następnie spadł na nasz świat, gdzie został odnaleziony. Skała skrywa sporo tajemnic o pradawnym Marsie.

Analiza meteorytu Lafayette, którą przeprowadzili badacze, wykazała, że zawarte w nim minerały powstały w obecności wody i stało się to około 742 mln lat temu . Naukowcy wykorzystali tu nowoczesne techniki datowania, które stanowią duży przełom w określaniu historii Czerwonej Planety i tego, co na niej zachodziło.

Datowaliśmy te minerały w marsjańskim meteorycie Lafayette i odkryliśmy, że powstały 742 mln lat temu. Nie sądzimy, aby w tym czasie na powierzchni Marsa znajdowała się duża ilość wody w stanie ciekłym. Zamiast tego uważamy, że woda pochodziła z topnienia pobliskiego podpowierzchniowego lodu zwanego wieczną zmarzliną, a topnienie wiecznej zmarzliny było spowodowane aktywnością magmową, która nadal okresowo występuje na planecie do dziś.

Do niedawna sądzono, że zmiany na Marsie, które doprowadziły do utraty wody na powierzchni, zaszły we wcześniejszym etapie, ale odkrycie z meteorytu Lafayette potwierdza, że występowała krócej niż miliard lat temu.