NASA kilka lat temu wysłała na Marsa pierwszy helikopter, który odniósł niebywały sukces. Ingenuity to pierwsza maszyna stworzona przez człowieka, która wznosiła się w powietrzu innej planety. Misja drona szybko została przedłużona, ale dobiegła końca, gdyż pojazd uległ uszkodzeniu. Naukowcy myślą więc o kolejnej takie konstrukcji, którą wyślą na Czerwoną Planetę. Jest nią Mars Chopper .

Nighthawk to kolejna misja marsjańska z helikopterem

Nighthawk to propozycja nowej misji , która mogłaby odbyć się na Czerwonej Planecie. Pomysł zaprezentowano w zeszłym miesiącu podczas wydarzenia Lunar and Planetary Science Conference w teksańskim Woodlands. Projekt opisano w dwóch dokumentach.

Nighthawk to pomysł zbadania Czerwonej Planety z użyciem drona Mars Chopper, miałby być znacznie większy od Ingenuity. Ładunek obejmujący instrumenty ma ważyć 3 kg, co pozwoliłoby na uzyskanie lepszych parametrów podczas lotu (od maksymalnych 5 kg dla tej maszyny). Specjaliści sugerują, że taki helikopter mógłby uzyskać pułap do 1500 metrów. Ponadto miałby znajdować się w powietrzu dłużej.