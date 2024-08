Na Ziemi udało się dotychczas zlokalizować około 390 meteorytów marsjańskich, a więc takich, które są odłamkami pochodzącymi z Czerwonej Planety. Jak znalazły się na naszym świecie? To wyrwane z powierzchni (na przykład po impakcie asteroidy) fragmenty, które następnie poleciały w naszym kierunku i potem wpadły w atmosferę.

Naukowcy od dawna przyglądają się meteorytom marsjańskim i doszli do ciekawych wniosków. Okazuje się, że ponad połowa tego typu obiektów znalezionych na powierzchni Ziemi pochodzi z zaledwie kilku lokalizacji na Marsie.

200 meteorytów marsjańskich na Ziemi z pięciu kraterów

Dotyczy to 200 meteorytów marsjańskich, czyli ponad połowy wszystkich z nich. Badania składu wykazały, że ich źródłem jest tylko pięć różnych kraterów znajdujących się na Czerwonej Planecie. Ponadto są to otwory w powierzchni, które zlokalizowane są w dwóch obszarach Marsa.

Wspomniane pięć kraterów znajduje się w dwóch lokalizacjach o nazwach Tharsis oraz Elysium.

Teraz możemy grupować te meteoryty według ich wspólnej historii, a następnie ich lokalizacji na powierzchni przed przybyciem na Ziemię. mówi geolog Christopher Herd z Uniwersytetu w Albercie w Kanadzie

Warto dodać, że wspomniane 200 meteorytów to niewielki odsetek wszystkich, które znaleziono na Ziemi. Łącznie jest ich już ponad 83 tys. i widzimy, że te pochodzące z Marsa są nieliczne.

Podróż kawałka Marsa na Ziemię nie jest łatwa

Oczywiście same meteoryty marsjańskie na Ziemi należą do rzadkości, bo ich dostanie się na naszą planetę wcale nie jest proste. To proces, który może trwać miliony lat!

Najpierw odpowiedni fragment skały musi zostać wyrzucony z powierzchni Marsa z odpowiednią siłą, co pozwoli na pokonanie prędkości ucieczki z Czerwonej Planety. Potem musi jeszcze skierować się w odpowiednią stronę, co pozwoli na pokonanie bardzo dużej drogi na Ziemię.

Zdjęcie Meteoryt marsjański trafia na Ziemię po milionach lat. / Maria Dirks / materiał zewnętrzny

Na razie nie ma dowodów na to, że Ziemia "odwdzięczyła się" w podobny sposób Marsowi. Możliwe, że na powierzchni Czerwonej Planety są jakieś meteoryty ziemskie, ale obecnie tego nie wiemy.

