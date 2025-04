ExoMars. ESA znalazła zastępstwo dla Rosjan w misji na Marsa

ExoMars to program ESA, którego celem jest Mars. Europejska Agencja Kosmiczna planowała wysłać na Czerwoną Planetę łazik i chciała to zrobić we współpracy z Rosjanami. To partnerstwo kilka lat temu rozpadło się i ESA musiała poszukać nowego partnera. Zdecydowano się na francuską firmę Airbus.