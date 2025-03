Perseverance znalazł na Marsie dziwną skałę. "Niepodobna do niczego".

Mars skrywa przed nami jeszcze mnóstwo tajemnic, choć z pewnością jest najlepiej poznaną planetą poza Ziemią w całym Układzie Słonecznym. Łazik Perseverance należący do NASA natrafił na bardzo dziwną skałę. Do tego stopnia, że nie przypomina ona nic innego, co znajduje się w regionie, gdzie przebywa pojazd.