Naukowcy Ikuo Katayama z Uniwersytetu w Hiroshimie oraz Yuya Akamatsu z Instytutu Badań Geodynamiki Morskiej przeprowadzili analizę danych zabranych przez lądownik InSight z wykorzystaniem instrumentu SEIS (Seismic Experiment for the Interior Structure). Badania fal pokazały, że w pewnych regionach Marsa pod powierzchnią znajdują się "mokre skały" i musi to być woda . Nie jest ona jednak łatwo dostępna.

Gdzie woda, tam i życie? Nie jest to zasadą, ale jest to jeden z koniecznych czynników dla powstania organizmów, które znamy na Ziemi.

Jeśli na Marsie rzeczywiście jest życie, to musi skrywać się pod powierzchnią. Podobnie jest na ziemskiej pustyni Atakama, gdzie mikroorganizmy odkryto na głębokości około 2 metrów pod powierzchnią. Na Czerwonej Planecie może być podobnie. I jeśli tak jest, to same formy organizmów powinny być zbliżone. To prosta aktywność mikrobiologiczna, która może składać się m.in. z pewnych bakterii.