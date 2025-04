Dodatkowe pociągi PKP Intercity

Majówka to dla wielu ludzi okazja, aby gdzieś wyjechać. W Polsce obleganymi kierunkami podróży majówkowych są nadmorskie miejscowości, takie jak Trójmiasto, Kołobrzeg, Świnoujście, a także góry - Zakopane czy Karkonosze.

Aby sprostać potrzebom Polaków, podczas majówki spółka PKP Intercity uruchomi 27 dodatkowych pociągów, a 43 pojadą wydłużoną trasą.

- Ruszy m.in. pociąg EIC Jantar, który będzie jeździł z Warszawy do Helu - obecnie takie pociągi nie kursują, jest to połączenie wakacyjne. Możemy się też spodziewać wydłużonych pociągów w te wszystkie atrakcyjne miejsca, czyli na przykład do Świnoujścia. To są wszystko pociągi, które będą dodatkowo jeździły albo będą wydłużone na majówkę - podkreślił rzecznik PKP Intercity Maciej Dutkiewicz.

Gdzie Polacy najchętniej spędzają majówkę za granicą?

Biura podróży wskazują, że Polacy wyjeżdżający za granicę w tych dniach, najczęściej wybierają Turcję, Egipt, Włochy czy Hiszpanię.

Ryanair podaje, że prawie połowa pasażerów z Polski (44%) na przełomie kwietnia i maja planuje polecieć do Włoch. Drugie miejsce należy do Hiszpanii (21%), a następne - do Grecji (8%).

Tańsze wyjazdy majówkowe

W 2025 roku rezerwacje są tańsze średnio o 120 zł, zwróciło uwagę Fly.pl. Przeciętna cena w 2024 r. wyniosła 6600 zł, natomiast w tym roku zmalała do 6480 zł.

- W tym roku również obserwujemy zdecydowany wzrost rezerwacji na krótko przed wylotem, tzw. last minute - dodało biuro.

Rośnie jednak trend rezerwacji hoteli z wyższej półki. Polacy wybierają już nie 4-gwiazdkowe, a 5-gwiazdkowe, jak podaje Itaka.

Opóźnienia i odwołania wycieczek. Co zrobić w takiej sytuacji?

Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce przypomina, że przed podpisaniem warto sprawdzić umowę z przewoźnikiem lotniczym, biurem podróży czy hotelem, aby wiedzieć, kiedy i do kogo zwrócić się w przypadku ewentualnego opóźnienia lub odwołania wycieczki czy lotu.

Jeśli odwołanie lub opóźnienie lotu wynikło z winy przewoźnika, pasażerowie mogą ubiegać się o odszkodowanie. Jego wysokość zależy od dystansu lotu:

loty poniżej 1,5 tys. km - 250 euro na pasażera,

loty między 1,5 tys. km - 3,5 tys. km - 400 euro na pasażera,

loty powyżej 3,5 tys. km - 600 euro na pasażera.

Dodatkowo przysługuje zwrot ceny biletu, chyba że przewoźnik zaoferuje inne połączenie z punktem docelowym.

Jeśli jednak opóźnienie lub odwołanie lotu nie wynika z przyczyn zależnych od przewoźnika, np. klęski żywiołowe, złe warunki atmosferyczne czy zagrożenie bezpieczeństwa, lub jeśli pasażerowie zostali o tym poinformowani przynajmniej 2 tygodnie przed podróżą - wtedy nie przysługuje prawo do rekompensaty.

W przypadku opóźnionych lotów pasażerom przysługuje tzw. prawo do opieki. Po upływie określonego czasu oczekujący na lot powinni zostać zaopatrzeni w posiłki i napoje lub vouchery adekwatne do czasu oczekiwania. W przypadku, kiedy opieka nie zostanie zagwarantowana, można na podstawie kopii paragonów lub faktur domagać się od linii lotniczej zwrotu wydatków.

Kiedy pasażerowie mają prawo do opieki? W przypadku lotu, który nie przekracza 1,5 tys. km i opóźnienie wynosi co najmniej 2 godziny. Dla lotów w UE dłuższych niż 1,5 tys. km oraz lotów o długości pomiędzy 1,5 tys. km, a 3,5 tys. km opóźnienie musi wynieść co najmniej 3 godz., a dla pozostałych lotów - 4 godz.

Dodatkowo, jeśli warunki hotelowe będą niezgodne z umową, np. pod względem czystości lub wielkości pokoju, można je zareklamować w biurze podróży. Wszystkie niezgodności z umową podlegają roszczeniom, również problemy z wyżywieniem, dodatkowymi udogodnieniami czy atrakcji przewidzianych w ofercie.

Źródło: PAP