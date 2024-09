Spis treści: 01 Nie wakacje, lecz loty

02 Gdzie latają Polacy?

03 Długie wakacje? Niekoniecznie

Nie wakacje, lecz loty

Serwis fru.pl opublikował raport pt. Wakacyjne trendy 2024, w którym przybliża to, dokąd i jak często podróżują Polacy. Loty z Polski są w stanie zabrać nas do wielu miejsc na całym świecie, ale my mamy grupę ulubionych kierunków, z których korzystamy najczęściej.

Warto jednak zaznaczyć, że choć omawiany raport dotyczy okresu wakacyjnego, to nie wszystkie wyszukiwania i same loty dotyczyły urlopów. Wśród popularnych kierunków podróży znajdziemy również miejsca, które dla wielu związane są m.in. z miejscem zamieszkania za granicą, wykonywaną pracą czy po prostu odwiedzaniem rodziny przebywającej na emigracji.

Gdzie latają Polacy?

Najpopularniejsze kierunki znajdowane za pośrednictwem fru.pl nie zaskakują - to głównie ta sama czołówka, którą dało się zaobserwować w poprzednich latach. Gdzie latają Polacy? Oto nasze najczęściej wybierane miejsca:

Włochy,

Hiszpania,

Wielka Brytania,

Francja,

Grecja,

Niemcy,

Węgry,

Polska,

Holandia,

Norwegia

Cechą polskiego turysty jest korzystanie ze sprawdzonych i znanych miejsc. Uwielbiamy latać do Rzymu, Alicante czy Mediolanu. Pomaga w tym rozbudowana siatka połączeń obsługiwanych przez tanie linie lotnicze. Do wielu najpopularniejszych miast da się dolecieć z przynajmniej kilku lotnisk w Polsce - idealnym przykładem jest wspomniana stolica Włoch.

Widać również, że największym uznaniem cieszy się zachód Europy, zwłaszcza jego południowa odmiana. Co skłania Polaków do takich wypraw? W głównej mierze pogoda. Jak czytamy w raporcie, aż 41% ankietowanych przyznaje, że w Polsce trudno trafić z warunkami atmosferycznymi, co nie stanowi aż takiego wyzwania latem w Hiszpanii czy słonecznej Italii.

Swoje stałe miejsce w naszych ulubionych kierunkach mają również miejsca niepowiązane ściśle z wakacyjnym wypoczynkiem. To m.in. Wielka Brytania, Holandia i Norwegia. Przynajmniej częściowo związane są one z zarobkową emigracją.

Długie wakacje? Niekoniecznie

Najwięcej osób nie decyduje się na bardzo długi urlop za granicą. Niemal 60% osób wyznało, że preferuje wyjazdy na 4-8 dni. Dopiero na drugim miejscu (27%) znajdują się te osoby, które wylatują na 9-14 dni, czyli do dwóch tygodni.

Według danych z fru.pl, średni wyjazd Polaka trwa około 5 dni. To idealnie wpisuje się w ideę city-breaku, czyli krótkiego wypadu do zagranicznego miasta bez dokładnego poznawania całego kraju.