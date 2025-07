Naukowcy z Uniwersytetu Teksańskiego w Austin, Shanghai Jiao Tong University, National University of Singapore oraz Umeå University w Szwecji wykorzystali algorytmy uczenia maszynowego do stworzenia nowych receptur farb, które efektywnie odbijają promieniowanie słoneczne i jednocześnie skutecznie emitują ciepło. Wyniki ich badań zostały opublikowane w prestiżowym czasopiśmie naukowym Nature.

Dzięki temu farby mogą utrzymywać powierzchnie chłodniejsze, co ma ogromne znaczenie zwłaszcza w gorących miastach, jak Rio de Janeiro czy Bangkok. Naukowcy szacują, że pokrycie dachu czteropiętrowego bloku mieszkalnego takim materiałem pozwoli zaoszczędzić rocznie około 15 800 kWh energii elektrycznej. To wystarczyłoby do zasilenia ponad 10 000 jednostek klimatyzacyjnych przez rok, jeśli farba zostałaby zastosowana na dachach tysiąca budynków.