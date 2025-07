Czym zająć dziecko w samolocie i czy musi siedzieć obok rodzica?

Wakacje to czas rodzinnych wyjazdów, często z dziećmi na pokładzie samolotu. Aby podróż przebiegała bezstresowo, warto odpowiednio się przygotować: wybrać odpowiednie miejsca, zabrać niezbędne rzeczy oraz przygotować dziecko do nowych procedur. Linie lotnicze wyrozumiale podchodzą do dziecięcych emocji, jednak rodzice są odpowiedzialni za zachowanie swoich pociech.