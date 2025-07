Światowy Dzień Czekolady. Aztekowie cenili ją bardziej niż złoto

Początkowo ziarna kakaowca były wykorzystywane do przygotowywania napojów w celach rytualnych przez Majów , którzy wierzyli, że kakao pochodzi od boga, a picie go przynosi siłę i wiedzę.

Aztekowie ogromnie cenili sobie ziarna kakaowca. Do tego stopnia, że służyły jako waluta podczas wymiany dóbr . Jedno ziarno za pomidora, sto za niewolnika. Aztecki władca Montezuma II był miłośnikiem czekolady i pił nawet 50 porcji dziennie, wierząc w jej afrodyzjakalne właściwości. Ponieważ nie znano wtedy cukru, czekolada była gorzka i ostra.

Krzysztof Kolumb w 1502 roku zetknął się z kakao, jednak nie docenił jego wartości i dopiero w 1521 roku Hernán Cortés po podboju Azteków sprowadził ziarna kakaowca do Hiszpanii. Kiedy odkryto, że można ją zmieszać z cukrem, cynamonem i mlekiem, czekolada stała się towarem luksusowym, bardzo popularnym wśród europejskich elit.

Do XIX wieku czekolada istniała jedynie jako napój. Dopiero w 1828 roku Coenraad Johannes van Houten wynalazł prasę do tłoczenia tłuszczu z ziaren kakaowca, czyli masła kakaowego, co pozwoliło na produkcję kakao w proszku. Później rozpoczęła się historia tabliczek czekolady, jakie znamy dziś.